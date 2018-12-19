Смартфон Honor View 20 получит 25-Мп фронтальную камеру

Смартфон Honor View 20 был рассекречен частично 10 декабря, тогда как полноценная презентация состоится 26 декабря.



Помимо опубликованной ранее информации стало известно, что Honor View 20 получит 25-мегапиксельную камеру для селфи, а располагается она в вырезе в самом экране.

Еще в компании рассказали, что за автономную работу смартфону будет отвечать камера на 4000 мАч.

Между тем в распоряжении интернет-издания Slashleaks оказался слайд, в которых указаны цены на новинку.

Так, если верить источнику, Honor View 20 в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной получит ценник 406 долларов. Вариант 6/128 ГБ будут оценен в 479 долларов.