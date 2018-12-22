Смартфон Honor V20 с 8 ГБ ОЗУ замечен в бенчмарке AnTuTu

Новинка Honor V20 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной появилась в бенчмарке AnTuTu недавно и как оказалось, результаты являются не самыми лучшими.

В бенчмарке смартфон фигурирует под модельным номером PCT-AL10. Протестирован он был в версии с процессором Kirin 980.

Кроме этого, указано, что экран модели имеет разрешение 2310 х 1080 пикселей, а работает он под управлением ОС Android 9.0 Pie.

Такая версия набрала 274 343 балла, тогда как другие устройства с этим процессором набирают 290 тыс. баллов минимум.

Напомним, что Honor V20 будет представлен компанией 26 декабря. Новинке приписывают камеру с главным датчиком на 48 Мп, а также 6,4-дюймовый экран.