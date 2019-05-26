Смартфон Honor Magic 2 очень сильно подешевел

Honor Magic 2 продается с прошлого года и на старте продаж его предлагали по рекомендованной розничной цене 620 долларов.

Но после введенных ограничений против Huawei, некоторые продавцы стали снижать цены на смартфоны китайской компании.

Сейчас Honor Magic 2 можно купить за 435 долларов, а это за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

За модификацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 флеш-памяти просят 377 долларов.

По некоторым данным, цены на Honor Magic 2 скинула сама компания, в связи со скорой презентацией Honor Magic 3, у которого будет 5G и процессор Snapdragon 855.

Но пока неизвестно сможет ли компания его выпустить на рынок из-за ограничений и отказа от сотрудничества ряда ключевых компаний.