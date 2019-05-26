Смартфон Honor Magic 2 очень сильно подешевел

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26 июня : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Смартфон Honor Magic 2 очень сильно подешевел

26.05.2019 20:31

Honor Magic 2 продается с прошлого года и на старте продаж его предлагали по рекомендованной розничной цене 620 долларов.

Но после введенных ограничений против Huawei, некоторые продавцы стали снижать цены на смартфоны китайской компании.

Сейчас Honor Magic 2 можно купить за 435 долларов, а это за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

За модификацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 флеш-памяти просят 377 долларов.

По некоторым данным, цены на Honor Magic 2 скинула сама компания, в связи со скорой презентацией Honor Magic 3, у которого будет 5G и процессор Snapdragon 855.

Но пока неизвестно сможет ли компания его выпустить на рынок из-за ограничений и отказа от сотрудничества ряда ключевых компаний.

Продажи смартфонов Huawei резко выросли после санкций США

Amazon устроила грандиозную распродажу смартфонов Huawei и Honor

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