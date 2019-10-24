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25 ноября : пятница

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Honor представил в России смартфон Honor 9X

24.10.2019 20:58

Honor в России представила свой смартфон Honor 9X. Этот аппарат станет доступен для продажи в следующем месяце, а точнее 8 ноября. Цена российской новинки составляет от 16 990 рублей.
Honor 9X получил полностью безрамочный экран без каких-либо вырезов, а на верхней тонкой рамке разместили разговорный динамик и датчики.

Камера для селфи в устройстве выдвижная с разрешением 16 Мп.

Сам экран 6,59-дюймовый с разрешением 2340х1080 пикселей. Заявлено, что матрица экрана занимает 91% всей площади передней панели.

Построен аппарат на базе китайского процессора Kirin 710F. В его основе лежит четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53, а в качестве графической системы используется Mali-G51 MP4.

На российском рынке аппарат будет предлагаться в двух вариантах — с тройной основной и двойной камерами.

Версия с тройной камерой получила датчики на 48, 8 и 2 Мп. В модели с двойным модулем установлена 48 Мп основная камера и 2 Мп вспомогательная.

Отличаются смартфоны еще памятью. Так, в более дорогом варианте установили 6 ГБ ОЗУ, а в базовой версии 4 ГБ оперативной памяти.

Еще младшая версия получила датчик NFC, тогда как в старшей его нет. Постоянной памяти в смартфонах 128 ГБ, а батарея на 4 000 мАч. Работает Honor 9X под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI.

Рекомендованная розничная цена на Honor 9X составляет 16 990 рублей за версию с двойной камерой и 18 990 рублей за смартфон оснащенный тройным модулем основной камеры.

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