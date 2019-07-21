Смартфон Honor 9X получит очень мощный модуль Wi-Fi

Honor через пару дней подставит свои новинки, среди которых будет и Honor 9X, а последние как оказалось получить очень мощный Wi-Fi модуль.

Сегодня были опубликованы рендеры, посвященные Honor 9X. На первом изображении продемонстрировали боковой сканер отпечатка пальца, а на втором изображении намекнули на очень мощный адаптер Wi-Fi, который будет работать на большом отдалении от точки доступа.

По слухам в Honor 9X установят процессор Kirin 810, выдвижную фронтальную и 48 Мп основную камеры.

Официальная презентация Honor 9X состоится 23 июля. На этом мероприятии покажут еще новый ноутбук, фитнес-браслет и ожидается, что будет представлен первый телевизор Honor.