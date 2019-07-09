Смартфон Honor 9X может получить выдвижную селфи-камеру

Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) распространил в Сети новое изображение, на котором показан смартфон Honor 9X.

Можно предположить, что это изображение из рекламных материалов, но утверждать не станем.

Тем не менее, оно показывает и даже подтверждает ранние слухи о наличии в Honor 9X выдвижной камеры, так как на лицевой панели нет вырезов.

По предварительным данным, разрешение селфи-камеры составит 32 Мп. Что касается основной камеры, то она будет иметь два датчика, где главный предложат на 48 Мп.

Также в новом смартфоне будут использовать новый процессор Kirin 810. Напомним, что презентация Honor 9X и Honor 9X Pro будет проходить 23 июля.