Смартфон Honor 20 Pro станет доступен для заказа с 26 июля

С 26 июля Honor 20 Pro можно будет заказать по цене 34 990 рублей, а со 2 августа смартфон появится в магазинах.

Honor 20 поступил в продажу раньше, а старшую модель китайская компания смогла привести в РФ только после того, как были сняты с Huawei ограничения со стороны США.

Первые покупатели Honor 20 Pro в качестве подарка получат наушники Honor FlyPods Lite.

Также на устройство будет выдана двухгодичная гарантия, а покупатели устройства в МТС еще получат гарантию на работу сервисов Google и мессенджера WhatsApp.



Напомним, в Honor 20 Pro установлена камера с четырьмя модулями, где основной 48 мегапиксельный датчик Sony IMX586 с диафрагмой F1.4.

Второй датчик ультраширокоугольный на 16 Мп, а третий и четвертый получили разрешение 8 и 2 Мп. Фронтальная камера в смартфоне на 32 Мп.

Дисплей в смартфоне 6,26-дюймовый с разрешением 2340×1080 (плотность пикселей 412 ppi). «Сердцем» устройства стал процессор Kirin 980, созданный по 7-нм техпроцессу. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной 256 ГБ. Батарея встроена на 4000 мАч.

В РФ будут предлагаться черно-фиолетовый и мерцающий бирюзовый цвета. Задняя панель корпуса выполнена из стекла с нижним слоем миниатюрных призм, которые рассеивают свет и создают эффект «динамической голографии».