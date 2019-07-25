Смартфон Honor 20 Pro станет доступен для заказа с 26 июля

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25 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфон Honor 20 Pro станет доступен для заказа с 26 июля

25.07.2019 17:46

С 26 июля Honor 20 Pro можно будет заказать по цене 34 990 рублей, а со 2 августа смартфон появится в магазинах.

Honor 20 поступил в продажу раньше, а старшую модель китайская компания смогла привести в РФ только после того, как были сняты с Huawei ограничения со стороны США.

Первые покупатели Honor 20 Pro в качестве подарка получат наушники Honor FlyPods Lite.

Также на устройство будет выдана двухгодичная гарантия, а покупатели устройства в МТС еще получат гарантию на работу сервисов Google и мессенджера WhatsApp.


Напомним, в Honor 20 Pro установлена камера с четырьмя модулями, где основной 48 мегапиксельный датчик Sony IMX586 с диафрагмой F1.4.

Второй датчик ультраширокоугольный на 16 Мп, а третий и четвертый получили разрешение 8 и 2 Мп. Фронтальная камера в смартфоне на 32 Мп.

Дисплей в смартфоне 6,26-дюймовый с разрешением 2340×1080 (плотность пикселей 412 ppi). «Сердцем» устройства стал процессор Kirin 980, созданный по 7-нм техпроцессу. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной 256 ГБ. Батарея встроена на 4000 мАч.

В РФ будут предлагаться черно-фиолетовый и мерцающий бирюзовый цвета. Задняя панель корпуса выполнена из стекла с нижним слоем миниатюрных призм, которые рассеивают свет и создают эффект «динамической голографии».

Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro

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