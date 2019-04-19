Благодаря бенчмарку подтвердили основные характеристики новинки, которая в Европе дебютирует 21 мая.

Смартфон Honor 20 Pro появился в бенчмарке Master Lu, где указано, что он будет оснащен процессором Kirin 980 и получит 8 ГБ оперативной памяти.

К тому же бенчмарк раскрыл и информацию о разрешении экрана новинки, которое составит 2340 х 1080 точек. Ожидается, что в смартфоне будет камера с 4 модулями.

На китайском рынке Honor 20 Pro будет представлен 25 апреля. По сути Honor 20 окажется более доступной версией Huawei P30, а версия Honor 20 Pro будет доступной альтернативой Huawei P30 Pro.