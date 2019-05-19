Смартфон Honor 20 получит специальную версию — «Люди Икс: Темный Феникс»

Honor 20 будет предлагаться в обычном варианте и спецверсии X-Men Black Phoenix.

Презентация смартфонов Honor 20 Pro и Honor 20 пройдет 21 мая. О новых аппаратах уже известны некоторые подробности, и среди них то, что в старшей версии будет установлена камера с диафрагмой F/1,4.

Помимо этого вчера в Сети был опубликован тизер Honor 20, который получит версию посвященную блокбастеру «Люди Икс: Темный Феникс».

Тизер посвященный фильму вместе со смартфонами был опубликован на официальной странице Honor China.

Между тем «АСТЕРА» сообщала, что китайская компания в Honor 20 Pro и Honor 20 сэкономила за счет установки в смартфоны обычного сканера отпечатка пальца, который разместили на боковой грани.