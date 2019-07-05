Смартфон Honor 10 продолжил работать после падения с 5-го этажа

В социальной сети Weibo один из пользователей рассказал, как уронил свой смартфон Honor 10 с высоты.

Как рассказал пользователь, он случайно упустил устройство из рук и оно упало с пятого этажа.

Спустившись вниз владелец подобрал смартфон и был уверен, что он уже не работает, так как его экран полностью разбился.

Но какового было его удивление, когда он через несколько часов после инцидента решил поставить аппарат на зарядку, после чего он заработал.

Владелец отмечает, что все основные функции устройства продолжали работать в штатном режиме. В частности, он мог звонить, подключать интернет и запускать все приложения.