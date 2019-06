Смартфон Google Pixel 4 засветился на «живых» фото

Недавние опубликованные снимки Google Pixel 4 были признаны поделкой, а сейчас ресурс 9to5Google публикует первые живые» фото флагманского смартфона от Google.

Зарубежный ресурс пишет, что им снимки передал проверенный источник, который пожелал остаться анонимным.

Google Pixel 4 был замечен у человека в руках, к тому же смартфон находится в защитном чехле.

Но основной блок камеры как положено открыт. Аппарат получил квадратный блок для камеры, а такое же решение будет сделано и в iPhone.

Если сравнивать рендеры смартфона с текущим снимком Google Pixel 4, то сходство с блоком камеры очень близкое.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait ’til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) 12 июня 2019 г.