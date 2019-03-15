Смартфон Google Pixel 4 XL оснастят двумя сдвоенными камерами

Смартфон Google Pixel 4 XL оснастят двумя сдвоенными камерами15.03.2019 23:17
Недавно в Сети показали на первом изображении Google Pixel 4, а сегодня опубликовали и рендеры старшей модели — Google Pixel 4 XL.
На сегодняшний день известно, что смартфон Google Pixel 4 XL наряду с Pixel 4 будет представлен в середине осени этого года.
Старшая модель, как сообщается, будет иметь двойную камеру на задней панели, а также двойную селфи-камеру. Последняя расположится в вырезе в верхнем правом углу.
К тому же смартфону приписывают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и топовый процессор Snapdragon 855.
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