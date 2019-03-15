Смартфон Google Pixel 4 XL оснастят двумя сдвоенными камерами

Недавно в Сети показали на первом изображении Google Pixel 4, а сегодня опубликовали и рендеры старшей модели — Google Pixel 4 XL.

На сегодняшний день известно, что смартфон Google Pixel 4 XL наряду с Pixel 4 будет представлен в середине осени этого года.

Старшая модель, как сообщается, будет иметь двойную камеру на задней панели, а также двойную селфи-камеру. Последняя расположится в вырезе в верхнем правом углу.

К тому же смартфону приписывают встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и топовый процессор Snapdragon 855.