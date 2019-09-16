Смартфон Google Pixel 4 XL 5G появился в GeekBench

Смартфон Google Pixel 4 XL 5G появился в GeekBench16.09.2019 20:52
Компания Google представит свои новые смартфоны 15 октября, и возможно среди них будет устройство с поддержкой сетей пятого поколения.
Известно, что через месяц будет показаны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Про эти аппараты многое уже известно, но в GeekBench появился еще Pixel 4 XL 5G.
В этом смартфоне используется процессор маркированный как sm8150, а на самом деле это может быть, как Snapdragon 855, так и Snapdragon 855 Plus.
В протестированном устройстве установили 8 ГБ оперативной памяти.
Ожидается, что такой смартфон будет предлагаться как минимум с 256 ГБ постоянной памяти. Других данных про Pixel 4 XL 5G пока нет.
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