Смартфон Google Pixel 4 XL 5G появился в GeekBench

Компания Google представит свои новые смартфоны 15 октября, и возможно среди них будет устройство с поддержкой сетей пятого поколения.

Известно, что через месяц будет показаны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Про эти аппараты многое уже известно, но в GeekBench появился еще Pixel 4 XL 5G.

В этом смартфоне используется процессор маркированный как sm8150, а на самом деле это может быть, как Snapdragon 855, так и Snapdragon 855 Plus.

В протестированном устройстве установили 8 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что такой смартфон будет предлагаться как минимум с 256 ГБ постоянной памяти. Других данных про Pixel 4 XL 5G пока нет.