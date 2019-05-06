Смартфон Google Pixel 3a XL в Индии получит ценник 650 долларов

Презентация новых смартфонов от Google состоится 7 мая, но сегодня инсайдер опубликовал новые данные по стоимости старшей модели — Google Pixel 3a XL.

Ранее в Сети сообщали, что младшая версия будет оценена в 399 долларов, а старшая будет предлагаться за 479 долларов.

Однако последние данные инсайдера указывают на то, что Google Pixel 3a XL в Индии получит ценник 650 долларов. Также источник сообщает о наличии в устройстве шестидюймового экрана, а также процессора Snapdragon 710.

Еще смартфону приписывают камеру на задней панели с разрешением 12,2 Мп, а на передней панели будет камера с датчиком на 8 Мп.

Помимо этого в Pixel 3a XL будет поддерживать 18-ватную зарядку и появится в версии 6/64 ГБ. Все подробности о новинках станут известны уже завтра.