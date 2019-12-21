Смартфон Google Pixel 3a резко подешевел до 250 долларов

Аппарат на старте продаж предлагали по цене от 400 долларов, однако с выходом нового поколения модели его стоимость стала снижаться.

В результате смартфон Google Pixel 3a подешевел до 250 долларов, хотя изначально его продавали по цене 400 и 470 долларов за модели Google Pixel 3a и 3a XL соответственно.

Пока Google Pixel 3a по сниженной цене доступен на территории США, где Google Pixel 3a XL обойдётся в 330 долларов.

Такие ценники актуальным при активации купленного смартфона на месте, при этом если активация будет проходить позже, то клиенту нужно дополнительно заплатить 50 долларов.