Смартфон Google Pixel 3a резко подешевел до 250 долларов

Смартфон Google Pixel 3a резко подешевел до 250 долларов21.12.2019 15:48
Аппарат на старте продаж предлагали по цене от 400 долларов, однако с выходом нового поколения модели его стоимость стала снижаться.
В результате смартфон Google Pixel 3a подешевел до 250 долларов, хотя изначально его продавали по цене 400 и 470 долларов за модели Google Pixel 3a и 3a XL соответственно.
Пока Google Pixel 3a по сниженной цене доступен на территории США, где Google Pixel 3a XL обойдётся в 330 долларов.
Такие ценники актуальным при активации купленного смартфона на месте, при этом если активация будет проходить позже, то клиенту нужно дополнительно заплатить 50 долларов.
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