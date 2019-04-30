По предварительным данным, презентация нового смартфона состоится 7 мая, когда будет проходить ежегодная конференция разработчиков Google I/O.

Помимо Google Pixel 3a ожидается и презентация модели Pixel 3a XL. О новинках уже не раз сообщалось, а недавно сама Google случайно подтвердила существование Pixel 3a и Pixel 3a XL, о чем «Астера» писала ранее.

Однако теперь смартфон Google Pixel 3a появился в бенчамарке Geekbench, который подтверждает работу модели под управлением ОС Android 9 Pie.

На тестах была замечена версия с 4 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что в качестве процессора в смартфоне могут использовать Snapdragon 670.