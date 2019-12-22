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Смартфон Duo X11 Pro получил дизайн от iPhone 11 Pro и Xiaomi CC9 Pro

22.12.2019 19:08

Китайская компания Doov презентовала свою модель смартфона, в которой применили дизайнерские решения сразу от двух популярных аппаратов.
В Китае нередко выпускают товары или автомобили, в которых копируют дизайн мировых производителей.

Новым смартфоном с дизайном от iPhone 11 Pro и Xiaomi CC9 Pro стал аппарат с названием Duo X11 Pro.

Также «китайцы» отличились и в рекламном изображении, которое взяли у Xiaomi CC9 Pro, но вместо изображения этого смартфона, показали Duo X11 Pro.

Технически новому смартфону далеко до вышеуказанных моделей, да и предварительная стоимость его составит около 100 долларов.

В модели установят процессор MediaTek MT6763, 6,3-дюймовый экран, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Аккумулятор обещают на 4 800 мАч, а сканер отпечатков пальцев расположится сбоку на корпусе.

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