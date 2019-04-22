Представители компании во время общения с зарубежными журналистами рассказали, когда стоит ждать выхода смартфона Honor с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Глава бренда заявил, что смартфон бренда Honor с 5G выйдет уже в этом году, однако более точные сроки пока не озвучивают.

Не исключено, что аппарат с 5G появится ближе к концу года. В компании уже работают над таким устройством, но никаких подробностей о проекте не раскрывают.

Саму новинку представитель бренда охарактеризовал как «изумительную со сбалансированными характеристиками».