Смартфон BQ 5731L Magic S с двумя 16-Мп камерами вышел в продажу

Российский бренд BQ объявил о старте продаж нового смартфона, который работает под управлением операционной системы Android 9 Pie и получил две камеры с модулями на 16 Мп.

В частности, на задней панели аппарата есть основная камера с таким модулем и вспомогательным 0,3 Мп. Также модуль на 16 Мп установлен и во фронтальной камере.

Новый BQ 5731L Magic S получил 5,84-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD+. Работает новинка на процессоре UNISOC SC9863А. Оперативной памяти заявлено 3 ГБ, а встроенной – 32 ГБ.

Есть поддержка карт памяти до 128 ГБ. За автономную работу аппарата отвечает аккумулятор на 3 650 мАч. Еще в смартфоне стоит отметить наличие NFC и сканер отпечатков пальцев. Оценили модель в 8 490 рублей.