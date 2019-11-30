Смартфон Blackview с емкой батареей и пятью камерами стоит всего $79,99

Blackview представила свой новый доступный смартфон с большим дисплей и квадрокамерой.

Модель под названием Blackview A80 Pro на старте продаж будет стоить 79,99 долларов, но эта цена будет действовать в рамках акции, потом его стоимость вырастет практически в два раза.

В китайском смартфоне установили 6,49 дюймовый дисплей с разрешением HD+. В его верхней части выполнен каплевидный вырез под фронтальную камеру с датчиком Sony IMX239 на 8 Мп. Причем камера способна распознавать пользователя по лицу.

На тыльной стороне установлен блок камеры с четырьмя модулями, расположенными в один ряд.

Основной датчик на 13 Мп, а второй на 2 Мп, остальные два с разрешением 0,3 Мп. По центру задней панели установлен сканер отпечатка пальца.

«Сердцем» китайского смартфона стал процессор Helio P25, который дополняет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Батарея в аппарате на 4680 мАч, а заряжается она через разъем USB-C. Также в смартфоне есть 3,5 мм разъем для наушников, глобальная поддержка LTE, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n.

