Смарт-телевизоры от Samsung получили новое приложение Apple TV

Samsung порадовала владельцев телевизоров Samsung Smart TV 2019 и 2018 годов, ведь для этих телевизоров стало доступно новое обновление с предустановленным приложением Apple TV.

Обновление доступно в более чем 100 странах, а в России «яблочный» сервис начнет работать летом 2019 года.

Через Apple TV можно оформить подписку на телевизионные каналы, а еще будет доступна библиотека фильмов и телепередач из iTunes.

Осенью Apple для Samsung запустит еще и свой новый стриминговый сервис Apple TV+.

Также через приложение Apple TV будет работать и технология AirPlay 2, через которую с «яблочных» устройств можно передавать мультимедийный контент сразу на телевизор Samsung Smart TV.