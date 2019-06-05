Смарт-колонка Samsung Galaxy Home выйдет в третьем квартале 2019 года

Смарт-колонка Samsung Galaxy Home выйдет в третьем квартале 2019 года05.06.2019 20:26
Домашняя колонка Samsung Galaxy Home была представлена еще в прошлом году, но до прилавков магазинов она так и не добралась.
Презентация Samsung Galaxy Home состоялась в августе 2018 года. Изначально сообщалось, что колонка выйдет в апреле 2019 года, но этого так и не произошло.
Теперь представители корейской компании заявляют, что Galaxy Home поступит в продажу в третьем квартале текущего года, но точной даты пока неизвестно.
Стоит отметить, что Samsung еще подготовила колонку Home Mini, но о старте ее продаж пока ничего не известно.
Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора SIG
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