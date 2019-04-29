Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора SIG

Samsung готовит к выходу упрощенную версию собственного смарт-динамика Galaxy Home.

На сайте Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация о Galaxy Home Mini. Этот динамик проходит под кодовым обозначением SM-V310. Старшая версия обозначается как SM-V510.

Известно, что в Galaxy Home Mini установлена версия беспроводного соединения Bluetooth 4.2. Работать колонка будет со второй версией голосового помощника Bixby.

Источники сообщают, что Galaxy Home Mini в сравнении с Galaxy Home лишится нескольких микрофонов и сабвуфера, а это позволит существенно снизить цену на динамик.

Когда Galaxy Home Mini появится в продаже неизвестно, так как компания даже еще не начала продажи Galaxy Home.