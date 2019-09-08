Смарт-часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября

Huawei подтвердила дату презентации своих новых умных часов Watch GT 2.

В сети опубликовали тизерный ролик. В нем показали контур аксессуара, чип на котором он будет работать и дату презентации Watch GT 2.

Часы представят 19 сентября, причем их показ состоится одновременно со смартфонами серии Huawei Mate 30.

Также есть информация, что компания представит свой первый телевизор с логотипом Huawei.

В основе Watch GT 2 будет лежать платформа Kirin A1, которая была создана специально для носимой электроники, а первым аксессуаром с процессором Kirin A1 стали недавно анонсированные беспроводные наушники FreeBuds 3.

Ожидается, что в Watch GT 2 больших изменений не произойдёт, и в отличие от предшественника в них увеличат батарею и дисплей.