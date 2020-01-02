Смарт-часы Honor Watch Magic 2 вызвали ажиотажный спрос02.01.2020 17:49
Предшественники новых часов также пользовались отличным спросом, но похоже второе поколение оказалось еще более востребованным.
Как сообщили в компании, новые смарт-часы Honor Watch Magic 2 вызвали ажиотажный спрос на рынке Китая.
Там первая партия 2 января была распродана всего за час.
В первой партии было 10 тысяч экземпляров новинки. Следующая партия будет доставлена продавцам 7 января. Напомним, что презентация часов состоялась в ноябре прошлого года.
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