Предшественники новых часов также пользовались отличным спросом, но похоже второе поколение оказалось еще более востребованным.

Как сообщили в компании, новые смарт-часы Honor Watch Magic 2 вызвали ажиотажный спрос на рынке Китая.

Там первая партия 2 января была распродана всего за час.

В первой партии было 10 тысяч экземпляров новинки. Следующая партия будет доставлена продавцам 7 января. Напомним, что презентация часов состоялась в ноябре прошлого года.