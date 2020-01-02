Смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ резко подешевели

Amazfit начала снижать цены на свои смарт часы Amazfit GTR и Amazfit Health Watch. Первый подешевели сразу после анонса Xiaomi Watch Color, а теперь очередь дошла и до модели Health Watch.

Цены на часы стали падать только в Китае. Теперь Amazfit Health Watch можно купить за $72, хотя ранее цена на эти часы была около $100.

Стоит напомнить, что Amazfit Health Watch могут измерять частоту сердечных сокращений и делать ЭКГ.

Помимо этого, в часах есть функция падения и автоматический набор ранее заданного номера для экстренных ситуаций.

Завтра будут официально представлены новые часы Xiaomi Watch Color. Между тем, в сети уже раскрыли их внешность и показали рекламный ролик.