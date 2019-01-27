Слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy S10 подтверждаются

Внешность новой серии Samsung Galaxy S10 уже давно рассекречена в сети, а теперь стали раскрывать подробности про особенности смартфонов.

Samsung Galaxy S10 и S10+ в комплекте получат 25 Вт зарядку, причем такой же мощности предложат и беспроводную зарядку для данной серии.

Таким образом, пользователь сможет одинаково быстро заряжать свой смартфон как от классического блока, так и от беспроводной зарядной станции.

Также инсайдеры подтвердили информацию про реверсивную зарядку, то есть Galaxy S10 без проводов будет еще способен заряжать другие устройства, а такая система уже есть в Huawei. В Samsung ее решили назвать Powershare.