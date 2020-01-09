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Слепое тестирование определило смартфоны с лучшими стреодинамиками

10.01.2020 01:31

Сейчас стереодинамики встречаются не во всех флагманских смартфонах, при этом специалисты смогли отобрать для слепого теста шесть моделей.
Для тестирования выбрали Asus ROG Phone II, OnePlus 7T Pro, Samsung Galaxy Note 10+, Google Pixel 4 XL, iPhone 11 Pro Max и LG G8X.

Все эти аппараты оснащены стереодинамиками и благодаря тесту теперь мы знаем, какие из них лучше всего звучат.

Специалисты phonearena на тест пригласили 15 человек, которым закрыли глаза и на смартфонах дали прослушать десять композиций.

Большинство участников слепого тестирование отметили лучший звук у Google Pixel 4 XL, а следом за ним расположился iPhone 11 Pro Max, тогда как на последнем месте оказался LG G8X.

Остальные аппараты, как оказалось, по звучанию практически на одном уровне. С результатами тестов можно ознакомится в таблице.

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