Следующий Vivo Nex получит по-настоящему безрамочный экран

Следующий Vivo Nex получит по-настоящему безрамочный экран25.07.2019 23:24
В сети распространили первые подробности о будущем смартфоне Vivo Nex 3, разработка которого уже ведется.
Источником первых подробностей стал инсайдер Ice Universe.
По его информации, смартфон будет оснащен цельным стеклянным корпусом с экраном, который займет более 100 процентов всей лицевой панели.
Таким образом, следующий Vivo Nex может получить по-настоящему безрамочный экран, в котором не будет вырезов для фронтальной камеры.
Такое решение назвали интересным, но вероятно оно будет больше маркетинговым.
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