Следующий Vivo Nex получит по-настоящему безрамочный экран

В сети распространили первые подробности о будущем смартфоне Vivo Nex 3, разработка которого уже ведется.



Источником первых подробностей стал инсайдер Ice Universe.

По его информации, смартфон будет оснащен цельным стеклянным корпусом с экраном, который займет более 100 процентов всей лицевой панели.

Таким образом, следующий Vivo Nex может получить по-настоящему безрамочный экран, в котором не будет вырезов для фронтальной камеры.

Такое решение назвали интересным, но вероятно оно будет больше маркетинговым.