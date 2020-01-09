Следующий Samsung Galaxy Fold выпустят со старым процессором

Ожидается, что в феврале компания Samsung представит новый раскладной смартфон с гибким экраном, изображение которого публиковали ранее.

Новый Galaxy Fold будет не продолжением текущего раскладного смартфона, так как это будет совершенно другой аппарат, выполненный в классическом для «раскладушек» форм-факторе.

Теперь сообщается, что новый аппарат с гибким экраном выпустят на Snapdragon 855, при том что сейчас актуальным флагманским чипом является Snapdragon 865.

Предположительно, Galaxy Fold начали разрабатывать давно, когда еще не был готов для тестов Snapdragon 865.

Еще источник, сообщил что в раскладном смартфоне будет установлена фронтальная камера с датчиком на 10 Мп.