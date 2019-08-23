Slashleaks показал на фото новое поколение часов Apple Watch

Apple в базу Евразийской экономической комиссии внесла четыре модели «умных» часов с номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.

Через некоторое время была опубликовано фото Apple Watch Series 5 на руке пользователя.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что американская компания в 2019 году выпустит часы в керамическом и титановом корпусе.

Теперь достоверно известно, что внешность Apple Watch нового поколения не изменится. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный сайтом Slashleaks.

Ресурс показал часы A2157 с подвязкой к оператору Orange France. Презентация Apple Watch Series 5 состоится в сентябре на презентации с новым ноутбуком, смартфонами и планшетами.