Slashleaks показал на фото новое поколение часов Apple Watch

Slashleaks показал на фото новое поколение часов Apple Watch23.08.2019 18:44
Apple в базу Евразийской экономической комиссии внесла четыре модели «умных» часов с номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.
Через некоторое время была опубликовано фото Apple Watch Series 5 на руке пользователя.
Ранее «АСТЕРА» сообщала, что американская компания в 2019 году выпустит часы в керамическом и титановом корпусе.
Теперь достоверно известно, что внешность Apple Watch нового поколения не изменится. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный сайтом Slashleaks.
Ресурс показал часы A2157 с подвязкой к оператору Orange France. Презентация Apple Watch Series 5 состоится в сентябре на презентации с новым ноутбуком, смартфонами и планшетами.
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