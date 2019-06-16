Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов

Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов16.06.2019 22:08
Китайская компания снизила стоимость своей флагманской модели Xiaomi Mi Mix 3.
Этот смартфон является необычным в 2019 году, так как он выполнен в форм-факторе слайдер.
Теперь компания официально снизила стоимость смартфона, которая теперь составляет 332 доллара, а это даже меньше, чем у флагманской модели Mi 9.
Подешевеет ли устройство на российском рынке сейчас неизвестно.
Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представлен в России
Xiaomi представила флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 3