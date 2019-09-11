Скорость карт памяти Samsung UFS сравнили с microSD

Samsung три года назад представила новый формат карт памяти UFS, которые должны в будущем заменить microSD, но пока ни один смартфон не поддерживает UFS.

Корейский производитель даже разработал гибридный слот, который позволяет использовать как microSD так и UFS, но до серийного производства такой слот так и не добрался, даже в смартфонах компании Samsung.

При этом на выставке IFA 2019 компания Hisense показала тестовый вариант смартфона Hisense T91, в основе которого лежит процессор Snapdragon 845.

В этом устройстве используется слот для карт UFS. На выставке компания показала возможности карт памяти Samsung UFS и сравнила их с картами microSD.

Популярная microSD показала последовательное чтение и запись со скоростью 80 и 28 МБ/с соответственно. Samsung UFS на 1 ТБ продемонстрировала результаты в 510 и 183 МБ/с.

Показатели с произвольным доступом к информации оказались в десятки раз выше, чем у microSD. В целом UFS превзошла по показателям память формата eMMC, и приблизилась по характеристикам в памяти UFS 2.1.