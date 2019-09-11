Скорость карт памяти Samsung UFS сравнили с microSD

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Скорость карт памяти Samsung UFS сравнили с microSD

11.09.2019 17:47

Samsung три года назад представила новый формат карт памяти UFS, которые должны в будущем заменить microSD, но пока ни один смартфон не поддерживает UFS.
Корейский производитель даже разработал гибридный слот, который позволяет использовать как microSD так и UFS, но до серийного производства такой слот так и не добрался, даже в смартфонах компании Samsung.

При этом на выставке IFA 2019 компания Hisense показала тестовый вариант смартфона Hisense T91, в основе которого лежит процессор Snapdragon 845.

В этом устройстве используется слот для карт UFS. На выставке компания показала возможности карт памяти Samsung UFS и сравнила их с картами microSD.

Популярная microSD показала последовательное чтение и запись со скоростью 80 и 28 МБ/с соответственно. Samsung UFS на 1 ТБ продемонстрировала результаты в 510 и 183 МБ/с.

Показатели с произвольным доступом к информации оказались в десятки раз выше, чем у microSD. В целом UFS превзошла по показателям память формата eMMC, и приблизилась по характеристикам в памяти UFS 2.1.

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