Skoda научит свои автомобили открываться через смартфон

Чешская компания Skoda тестирует новую функцию для своих автомобилей, с помощью которого автовладелец удаленно сможет отпирать дверь багажника. Такая функция будет очень актуальна при доставке товаров.

Все действия происходят удаленно через смартфон. К тому же автовладелец сможет указать курьерской службе местоположение своего автомобиля и его госномер.

Курьер доставляет товар уже непосредственно к автомобилю и кладет его в багажное отделение.

После чего багажник автоматически запирается. Автомобилист после доставки получит на смартфон уведомление.

Было отмечено, что данная система удобна тем, что заказчику не нужно присутствовать лично возле машины во время доставки.