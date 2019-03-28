Складной смартфон Xiaomi показали на новом видео

Складной смартфон Xiaomi показали на новом видео28.03.2019 21:00
Китайская компания ранее уже показывала свой новый смартфон, но теперь в сети появился новый видеоролик.
Как известно, сейчас многие компании ведут разработку или уже разработали революционный аппарат с гибки экраном.
Каждый производитель по-своему видит такого типа устройства и Xiaomi не является исключением. Так, например, уже были представлены модели Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold, но Xiaomi в отличие от них предлагает аппарат с возможностью складываться сразу в двух местах.
Это позволит устройство использовать либо как планшет, либо как смартфон, когда оно будет находится в сложенном состоянии.
Отдельно стоит отметить, что на видео продемонстрирован прототип, а вот когда компания покажет серийную версию пока неизвестно.
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