Складной смартфон Xiaomi показали на новом видео

Китайская компания ранее уже показывала свой новый смартфон, но теперь в сети появился новый видеоролик.

Как известно, сейчас многие компании ведут разработку или уже разработали революционный аппарат с гибки экраном.

Каждый производитель по-своему видит такого типа устройства и Xiaomi не является исключением. Так, например, уже были представлены модели Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold, но Xiaomi в отличие от них предлагает аппарат с возможностью складываться сразу в двух местах.

Это позволит устройство использовать либо как планшет, либо как смартфон, когда оно будет находится в сложенном состоянии.

Отдельно стоит отметить, что на видео продемонстрирован прототип, а вот когда компания покажет серийную версию пока неизвестно.