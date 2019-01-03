Тройную камеру получит новый складной смартфон от Samsung

Уже не так уж и долго остается до официальной презентации складного смартфона от корейской компании, а между тем в Сети появились новые подробности о нем.

Напомним, что прототип смартфона компания Samsung показала еще в конце прошлого года, однако тогда в руки модель никому из журналистов не дали.

К тому же для складного смартфона рассматривается несколько вариантов дизайна, а какой будет применен сейчас конечно никто не скажет.

Тем не менее сегодня инсайдер сообщил, что складной смартфон Samsung получит тройную основную камеру, причем модули в нем будут такие же как и во флагманском Galaxy S10+.

Если это так, то в тройной камере необычного устройства будет присутствовать основной модуль на 12 Мп с диафрагмой f/1,5 и f/2,4, вспомогательный модуль на 13 Мп и диафрагмой f/2,4, а также широкоугольный модуль на 16 Мп с диафрагмой f/1 и углом 123°. Ожидается, что камера в таком смартфоне будет одна.