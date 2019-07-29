Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова заметили на улице

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова заметили на улице29.07.2019 20:33
Он был в руках у руководителя Samsung Southwest Asia ЭйчСи Хонга (HC Hong), который шел по улице в Индии и попал в кадр очевидцев.
Как известно, продажи нового смартфона с гибким экраном назначены на сентябрь и похоже он эксплуатируется сотрудниками компании для выявления возможных проблем.
Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу еще в конце апреля этого года, но из-за выявленных проблем с экраном выход модели отложили.
Между тем подобная ситуация произошла и с гибким Huawei Mate X, выпуск которого также перенесли из-за вероятных проблем с экраном.
В частности, в компании заявили, что хотят убедиться в надежности устройства, поэтому решили больше внимания уделить тестам.
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