Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова заметили на улице

Он был в руках у руководителя Samsung Southwest Asia ЭйчСи Хонга (HC Hong), который шел по улице в Индии и попал в кадр очевидцев.

Как известно, продажи нового смартфона с гибким экраном назначены на сентябрь и похоже он эксплуатируется сотрудниками компании для выявления возможных проблем.

Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу еще в конце апреля этого года, но из-за выявленных проблем с экраном выход модели отложили.

Между тем подобная ситуация произошла и с гибким Huawei Mate X, выпуск которого также перенесли из-за вероятных проблем с экраном.

В частности, в компании заявили, что хотят убедиться в надежности устройства, поэтому решили больше внимания уделить тестам.