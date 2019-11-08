До презентации нового складного смартфона осталось не долго, а чем ближе к дебюту, тем больше появляется подробностей и фото новинки.

Складной смартфон Motorola Razr показали на новой фотографии со всех сторон.

Его премьерный показ состоится 13 ноября, а на рынок он выйдет с ценником около 1,5 тыс. долларов несмотря на то, что в нем будут не топовые характеристики.

Как уже сообщалось не раз, смартфон со складным экраном будет оснащен процессором Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Аккумулятор в модели будет иметь емкость 2 730 мАч. Основной экран получит диагональ 6,2 дюйма с разрешением 876 х 2142 пикселей. Разрешение вспомогательного экрана составит 800 х 600 точек.