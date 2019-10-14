Складной смартфон Huawei Mate X выйдет до конца этого месяца

Новый смартфон Huawei Mate X должен был выйти ранее в этом году, но сроки старта продаж регулярно переносили.

Между тем, журналисты Gizmochina ссылаясь на свои источники, уверенно заявляют, что складной Huawei Mate X выйдет на рынок до конца этого месяца.

Правда эта информация актуальна в первую очередь для китайского рынка, тогда как за его пределы первый складной смартфон компании выйдет в ноябре.

Напомним, что Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года.