Складной смартфон Huawei Mate X выйдет до конца этого месяца

Складной смартфон Huawei Mate X выйдет до конца этого месяца14.10.2019 18:54
Новый смартфон Huawei Mate X должен был выйти ранее в этом году, но сроки старта продаж регулярно переносили.
Между тем, журналисты Gizmochina ссылаясь на свои источники, уверенно заявляют, что складной Huawei Mate X выйдет на рынок до конца этого месяца.
Правда эта информация актуальна в первую очередь для китайского рынка, тогда как за его пределы первый складной смартфон компании выйдет в ноябре.
Напомним, что Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года.
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