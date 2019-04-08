Складной смартфон Huawei Mate X появился в интернет-магазине Huawei Mall

Huawei свой первый смартфон с гибким экраном представила на выставке MWC 2019 и тогда был показ только прототипа смартфона.

Компания позже объявила, что Huawei Mate X поступит в продажу в июне, а теперь он появился в официальном интернет-магазине Huawei Mall.

Точной даты старта продаж на страничке смартфона пока не указали, но то что Huawei Mate X стал доступен для ознакомления онлайн указывает на серьезные намерения китайской компании.

Напомним, Huawei Mate X не будет дешевым смартфоном, ведь его оценили в 2600 долларов, но по словам директора Huawei Devices через пару лет аппараты с гибкими экранами подешевеют вдвое.