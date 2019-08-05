В компании рассказали, когда планируют запустить продажи нового гибкого смартфона, выход которого откладывался, как и в случае с Galaxy Fold.

Как выяснилось, складной смартфон Huawei Mate X поступит в продажу в сентябре и в этом же месяце должен выйти и единственный конкурент модели Galaxy Fold.

Представители Huawei ранее уже говорили, что продлили тестирование устройства, чтобы не оказаться в ситуации, как корейская компания.

Также было отмечено, что первая партия аппаратов будет ограниченной для того, чтобы оценить спрос.