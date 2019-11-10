Складной смартфон от Huawei может разломиться на холоде

То есть в большинстве российских регионов использование этого смартфона может быть опасным, так как он способен выйти из строя.

Как выяснилось, складной смартфон от Huawei очень боится морозов, ведь его экран способен при низких температурах легко сломаться, а этот как известно, самая дорогостоящая составляющая.

Напомним, что в продаже Huawei Mate X появится 15 ноября, но сначала в Китае. Его стоимость составит 2,4 тыс. долларов за версию с поддержкой сетей пятого поколения.

На официальной странице Huawei Mate X уже опубликовали информацию, где говорится о том, при каких температурах его не стоит использовать.

Оказалось, что уже при минус 5 градусов устройство нельзя сгибать, так как при такой температуре его экран становится хрупким и легко сломается.

Помимо этого, производитель предупреждает об опасности контакта места сгиба с жидкостью, грязью и пылью.

Падения, удары, сторонние защитные пленки и удаление заводской пленки также выведут аппарат из строя. Для замены заводской пленки компания рекомендует обращаться исключительно в сервисные центры.