Складной Huawei Mate X заметили в руках руководителя Huawei

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26 августа : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Складной Huawei Mate X заметили в руках руководителя Huawei

26.07.2019 16:46

Представитель Huawei Ричард Ю, находясь в аэропорту продемонстрировал складной смартфон Huawei Mate X.

Во время ожидания посадки на самолет он лично пользовался устройством, и дал его посмотреть любопытствующим.

Снимки аппарата были опубликованы в соцсети Weibo. Позже они были распространены по других соцсетям.

Напомним, Huawei Mate X в продаже должен появится осенью. Этот смартфон оснастили 8-дюймовым гибким экраном с разрешением 2480х2200 пикселей.

Согласно базе TENAA, будет предложено три версии смартфона — 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

Размеры смартфона в разложенном состоянии будут: 161х146х11, вес 287 г. Камера в аппарате будет состоять из четырех датчиков, где основной имеет разрешение 40 Мп, два остальных на 16 и 8 Мп, а четвертый модуль это ToF. Батарею в смартфоне установят на 4400 мАч.

Названа дата старта продаж складного смартфона Samsung Galaxy Fold

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