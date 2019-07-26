Складной Huawei Mate X заметили в руках руководителя Huawei

Представитель Huawei Ричард Ю, находясь в аэропорту продемонстрировал складной смартфон Huawei Mate X.

Во время ожидания посадки на самолет он лично пользовался устройством, и дал его посмотреть любопытствующим.

Снимки аппарата были опубликованы в соцсети Weibo. Позже они были распространены по других соцсетям.

Напомним, Huawei Mate X в продаже должен появится осенью. Этот смартфон оснастили 8-дюймовым гибким экраном с разрешением 2480х2200 пикселей.

Согласно базе TENAA, будет предложено три версии смартфона — 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

Размеры смартфона в разложенном состоянии будут: 161х146х11, вес 287 г. Камера в аппарате будет состоять из четырех датчиков, где основной имеет разрешение 40 Мп, два остальных на 16 и 8 Мп, а четвертый модуль это ToF. Батарею в смартфоне установят на 4400 мАч.