Складной Huawei Mate X будет с ОС Android и выйдет до сентября

Недавно в Сети появились слухи, что якобы в китайской компании намерены выпустить складной смартфон с новым механизмом.

Но эти данные были опровергнуты. Кроме этого, ранее сообщалось, что возможно аппарат выйдет с собственной операционной системой Huawei.

Однако президент компании заявил, что Huawei Mate X получит ОС Android и он выйдет в сентябре. Но было отмечено, что возможно старт продаж состоится ранее.

В Huawei также напомнили, что старт продаж складного смартфона был перенесен в связи с принятым решением о продлении тестирования, чтобы не оказаться в ситуации, как с Galaxy Fold.