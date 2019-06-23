Складной Huawei Mate X будет с ОС Android и выйдет до сентября

Складной Huawei Mate X будет с ОС Android и выйдет до сентября23.06.2019 17:07
Недавно в Сети появились слухи, что якобы в китайской компании намерены выпустить складной смартфон с новым механизмом.
Но эти данные были опровергнуты. Кроме этого, ранее сообщалось, что возможно аппарат выйдет с собственной операционной системой Huawei.
Однако президент компании заявил, что Huawei Mate X получит ОС Android и он выйдет в сентябре. Но было отмечено, что возможно старт продаж состоится ранее.
В Huawei также напомнили, что старт продаж складного смартфона был перенесен в связи с принятым решением о продлении тестирования, чтобы не оказаться в ситуации, как с Galaxy Fold.
Huawei готовит складной смартфон Mate X с другой конструкцией
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