Сканер отпечатка в Galaxy S10 и Galaxy S10+ работает лучше без плёнки

Владельцы новых флагманских смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+ стали жаловаться на работу сканера отпечатка пальца, который встроен в дисплей.

С завода смартфоны Samsung поставляются с защитной пленкой и как оказалось она негативно влияет на работу сканера отпечатка пальца.

В целом сканер работает, но для корректной работы палец нужно плотно прижать к месту, где расположен ультразвуковой сканер.

Такая работа сканера расстраивает пользователей, тем более что Samsung обещала, что защитная пленка не будет мешать работе сканера.

Те, кто избавился от пленки отмечают, что встроенный в дисплей ультразвуковой сканер работает даже при малейшем касании пальца до экрана.

В корейской компании уже заверили, что в ближайшем обновлении все исправят и сканер будет хорошо работать даже с пленкой.

Напомним, в Galaxy S10 и Galaxy S10+ система разблокировки по лицу неспособна отличить пользователя от его фото на экране другого устройства.