Сканер отпечатка в Galaxy S10 и Galaxy S10+ работает лучше без плёнки

Сканер отпечатка в Galaxy S10 и Galaxy S10+ работает лучше без плёнки15.03.2019 22:45
Владельцы новых флагманских смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+ стали жаловаться на работу сканера отпечатка пальца, который встроен в дисплей.
С завода смартфоны Samsung поставляются с защитной пленкой и как оказалось она негативно влияет на работу сканера отпечатка пальца.
В целом сканер работает, но для корректной работы палец нужно плотно прижать к месту, где расположен ультразвуковой сканер.
Такая работа сканера расстраивает пользователей, тем более что Samsung обещала, что защитная пленка не будет мешать работе сканера.
Те, кто избавился от пленки отмечают, что встроенный в дисплей ультразвуковой сканер работает даже при малейшем касании пальца до экрана.
В корейской компании уже заверили, что в ближайшем обновлении все исправят и сканер будет хорошо работать даже с пленкой.
Напомним, в Galaxy S10 и Galaxy S10+ система разблокировки по лицу неспособна отличить пользователя от его фото на экране другого устройства.
Система распознавания лиц в Samsung Galaxy S10 оказалась нерабочей
Просмотры:Метки: Samsung, Samsung Galaxy S10