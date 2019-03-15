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Сканер отпечатка в Galaxy S10 и Galaxy S10+ работает лучше без плёнки

15.03.2019 22:45

Владельцы новых флагманских смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+ стали жаловаться на работу сканера отпечатка пальца, который встроен в дисплей.
С завода смартфоны Samsung поставляются с защитной пленкой и как оказалось она негативно влияет на работу сканера отпечатка пальца.

В целом сканер работает, но для корректной работы палец нужно плотно прижать к месту, где расположен ультразвуковой сканер.

Такая работа сканера расстраивает пользователей, тем более что Samsung обещала, что защитная пленка не будет мешать работе сканера.

Те, кто избавился от пленки отмечают, что встроенный в дисплей ультразвуковой сканер работает даже при малейшем касании пальца до экрана.

В корейской компании уже заверили, что в ближайшем обновлении все исправят и сканер будет хорошо работать даже с пленкой.

Напомним, в Galaxy S10 и Galaxy S10+ система разблокировки по лицу неспособна отличить пользователя от его фото на экране другого устройства.

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