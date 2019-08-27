Система распознавания лиц тестируется в аэропортах России

В российских аэропортах появится система распознавания лиц, которую сейчас тестируют, но только в крупнейших аэропортах.

Пилотный проект по распознаванию лиц может тестироваться до полутора лет, пишет ТАСС со ссылкой на компанию NtechLab.

По словам представителя NtechLab, тестируется сразу несколько систем, включая ту, что разработала NtechLab.

Детали проекта пока не раскрывают, но было сказано, что до конца текущего или начале следующего года станут известны первые результаты тестов системы распознавания лиц.