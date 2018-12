Школьник решал математику с помощью «умной» колонки и прославился

Amazon Echo это самая продаваемая колонка в США, а этот продукт к тому же еще оснащен фирменным голосовым помощником Alexa, который способен решать простейшие задачи пользователей и порой даже вести диалог.

Но школьник решил, что ему Alexa может не только рассказать, какая будет погода завтра, но также решить его домашнее задание. В сети появилось вирусное видео, которое засняла мама ребенка.

Он сидя в комнате обращается к Alexa через Amazon Echo и просит ее решить простейшие математически задачи. Полученные голосовые ответы он сразу записывал в тетрадь.

Данный ролик был опубликован в Twitter и за 10 дней его просмотрело более 8,4 млн человек.

Lmfao should i whoop him now or later pic.twitter.com/mZEJsWWn4W

— Yerelyn (@spanishbarbie22) 20 декабря 2018 г.