Sharp разрабатывает телевизор, скручивающийся в рулон

Телевизор со скручивающимся в рулон экраном уже существует и это модель LG Signature OLED TV R, которую в серийном варианте представили в начале текущего года.

Аналогичную модель готовит Sharp, и она на нее уже оформила патент. В документе представлено несколько вариантов исполнения телевизора.

В первом варианте экран выдвигается из нижнего основания, а во втором случает из подвесного блока.

Предположительно, Sharp свой телевизор-«рулон» представит в начале следующего года на ежегодной выставке CES.

На этой же выставке в прошлом году LG представила прототип Signature OLED TV R, а в текущем году уже показала серийный вариант модели LG OLED TV R 4К с массивной подставкой для скручивающегося экрана.