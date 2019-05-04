Sharp разрабатывает игровой смартфон с гибким экраном

Новой тенденцией среди производителей мобильных устройств в этом году стало наличие в них складного экрана.

Некоторые аппараты уже продаются, а другие только готовятся к продажам или выходу. Однако многие компании уже запатентовали свои устройства с гибким экраном, что указывает на том, что все компании ведут разработку подобных аппаратов и остается только дождаться их выхода.

Sharp тоже разрабатывает смартфон с гибким экраном, только речь идет не об обычной модели, а об игровой.

В сети между тем уже появились первые изображения с предполагаемым внешним видом такого устройства.

Новинке приписывают топовый процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и 256 постоянной. Также будет и версия 12/512 ГБ.

Помимо этого, в аппарате будет селфи-камера с модулем на 12 Мп, а также NFC и система распознавания пользователя по лицу. Некоторые источники полагают, что такой смартфон может быть представлен уже в этом году.