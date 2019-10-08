Sharp представил смартфон Sharp S7 с автономностью 7 дней

Бренд Sharp на территории Японии провел презентацию нового смартфона, который входит в программу Android One и будет работать под управлением чистой ОС Android 10.



Новая модель смартфона получила название Sharp S7, а как заявили в компании, этот аппарат на одной подразрядке сможет работать 7 дней, при том что аккумулятор имеет емкость 4 000 мАч.

В устройстве установлен 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080, а использование технологии дисплея IGZO и позволило сделать впечатляющую автономность.

Что касается других характеристик, то устройство работает на процессоре Snapdragon 630 и будет доступно в версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти.

Фронтальная камера оснащена модулем на 8 Мп, а основная получила датчик на 12 Мп с диафрагмой F/2,0. В продажу новый Sharp S7 поступит в декабре и тогда же будет названа стоимость.